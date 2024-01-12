В Сочи упавшее дерево перекрыло движение на трассе в Красную Поляну

В результате непогоды днем 12 декабря на 27-м километре федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна на проезжую часть упало дерево.

По данным ГИБДД, движение на участке дороги полностью перекрыто. На место прибыли дорожные службы для расчистки дороги.

Чтобы обеспечить быструю и безопасную уборку дерева с проезжей части, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют движение транспорта на месте ЧП. Водителям рекомендуют, по возможности, использовать альтернативные пути объезда.

Кроме того, для обеспечения безопасности при перевозке детей школьными автобусами к местам учебы и обратно, госавтоинспекторы помогают спецтранспорту дорожных и коммунальных служб города-курорта в очистке проезжей части от снега в стесненных условиях горной местности, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 по 14 января в Сочи ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится ночью до -7°C. На дорогах возможна гололедица. На курортах Сочи из-за непогоды закрыли горнолыжные трассы. Из-за шторма маломерным судам запретили выходить в море.