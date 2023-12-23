В Сочи пришла непогода: три рейса на запасные аэродромы, зимние пляжи закрыты

В курортном городе утром 23 декабря начались дожди, сильный ветер, вскоре ожидается снег на побережье.

По прогнозам синоптиков, осадки в Сочи не уйдут до 25 декабря. На участках, где есть риск подтоплений, в соцобъектах, санаториях и гостиницах организовано дежурство.

Утром 23 декабря три самолета из-за непогоды отправили на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт Сочи работает штатно.

Уровень воды в реках курорта в норме, на всех работают автоматические датчики.

«В этом году установили еще четыре комплекса. Также добавили датчики контроля паводковых вод. Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский на заседании комиссии по ЧС.

Все службы готовы реагировать, если осадки усилятся, только по направлению ЖКХ — более 630 человек и 200 единиц техники.

Глава Сочи призвал жителей и гостей курорта соблюдать все меры безопасности.