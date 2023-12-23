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Ураганный ветер ожидается в Сочи ночью 24 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragannyj-veter-ozhidaetsya-v-sochi-nochyu-24-dekabrya
Ураганный ветер ожидается в Сочи ночью 24 декабря
Фото пресс-службы администрации Сочи

С вечера 23 декабря и в течение ночи 24 декабря сильный ветер поднимется на участке от Магри до Веселого.

Синоптики прогнозируют порывы ветра 30-32 м/с. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителей и гостей курорта призывают воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями. Также не стоит в это время ходить в горы.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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