Аэропорт Сочи во власти непогоды: 19 самолетов ушли на запасные аэродромы

Аэропорт Сочи 23 декабря работает по фактической погоде.

Боковой ветер и обильные осадки в Краснодарском крае стали причиной задержки рейсов.

«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. В связи с уходом воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса о времени вылета. В случае задержек, авиакомпании обеспечат пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице.

В аэропорту Сочи работает оперативный штаб, пассажиров просят следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 декабря пришла непогода — самолеты отправляют на запасные аэродромы, зимние пляжи закрыты. В горах Сочи действует штормовое предупреждение из-за лавиноопасности. На горнолыжных курортах в Сочи из-за непогоды закрыли канатные дороги и трассы.