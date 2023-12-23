Канатные дороги и трассы закрыли на горнолыжных курортах в Сочи из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий 23 декабря приостановили работу горнолыжных трасс и канатных дорог на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна».

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» закрыты все трассы для катания, сообщается в Telegram-канале курорта.

На курорте «Газпром Поляна» из-за непогоды закрыта «Альпика» для катания и пеших туристов. Кроме того, приостановили работу канатные дороги А2 и А3. При этом А1 — работает.

На курорте «Роза Хутор» канатные дороги работают по погодным условиям. С полудня ожидается ухудшение погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 декабря пришла непогода — три рейса утром отправили на запасные аэродромы, зимние пляжи закрыты. В горах Сочи действует штормовое предупреждение из-за лавиноопасности.