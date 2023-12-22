Штормовое предупреждение из-за лавиноопасности объявили в горах Сочи

МЧС по Краснодарскому краю объявило предупреждение о лавиноопасности 22 декабря.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», лавиноопасно в горах Сочи будет с 22 до 25 декабря. Это касается высот свыше 1,5 тыс. м.

МЧС напоминает о правилах поведения в районах схода лавин и просит граждан не выходить в горы, избегать места возможного схода лавин, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов. В случае попадания в зону схода снежной массы ― спрятаться за скалой или за широким стволом дерева, если захлестнула лавина ― делать широкие плавательные движения.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 ― с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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