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Теплый и дождливый декабрь прогнозируют синоптики в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/teplyj-i-dozhdlivyj-dekabr-prognoziruyut-sinoptiki-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теплый и дождливый декабрь прогнозируют синоптики в Краснодарском крае
Фото freepik.com

Об этом 1 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, избыток осадков в декабре ожидается в 26 регионах России, в том числе и в Краснодарском крае.

«Избыток изменений прогнозируется в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и на Ставрополье», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Теплее обычного декабрь прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа.

Среднемесячная температура ниже нормы в декабре ожидается в шести регионах. Краснодарского края среди них нет. Московская область будет на границе — температура будет около и ниже нормы, сообщает ТАСС.

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