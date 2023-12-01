Теплый и дождливый декабрь прогнозируют синоптики в Краснодарском крае

Об этом 1 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, избыток осадков в декабре ожидается в 26 регионах России, в том числе и в Краснодарском крае.

«Избыток изменений прогнозируется в Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и на Ставрополье», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Теплее обычного декабрь прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа.

Среднемесячная температура ниже нормы в декабре ожидается в шести регионах. Краснодарского края среди них нет. Московская область будет на границе — температура будет около и ниже нормы, сообщает ТАСС.

Читайте также: горнолыжный сезон досрочно откроют в Красной Поляне.