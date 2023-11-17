В Сочи очистили от земли дорогу в селе Головинка, на которую сошел оползень

По данным МЦУ Сочи, вечером 16 ноября восстановили проезд к жилым домам селе Головинка.

Дорогу на территории Сочинского национального парка, на которую днем сошел оползень и блокировал проезд к частным домовладениям, очистили от грязи. Проезд восстановлен.

Кроме того, подъема уровня рек в Сочи вечером 16 ноября не наблюдалось. Ситуацию мониторят спасатели.

В поселок Головинка направили сотрудники службы спасения. Спасатели мониторили ситуацию на реке Шахе. В случае возникновения непосредственной угрозы для жизни и здоровья жителей, им будет предложено эвакуироваться, сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 ноября около 17:00 в связи с обильными дождями и переувлажнением грунта на территории Сочинского национального парка сошел оползень, который блокировал проезд к частным домам. Вместе с грунтом упало дерево. Также днем 16 ноября на Сочи обрушился сильный ливень. В городе были подтоплены некоторые улицы и поднялся уровень воды в реках. Горы Красной Поляны засыпало снегом. Ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 17 ноября.