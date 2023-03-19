В Сочи на два месяца заключили под стражу блогера-сыроеда, у которого умер младенец

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, которого обвиняют в истязании своего ребенка, рассмотрел Лазаревский районный суд Сочи.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в съемном жилье в поселке Вардане 11 февраля 33-летняя женщина дома родила ребенка. За медпомощью в больницу она не обратилась. Также женщина не поставила сына на учет в медучреждении и не предоставила возможности врачам осмотреть новорожденного.

Младенец отказывался от пищи, его состояние ухудшилось. В связи с этим 8 марта женщина с сожителем решили сами привезти сына в больницу. Ребенок погиб по дороге в медучреждение.

Мать ребенка проведет два месяца под домашним арестом. Отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый. Он продает курсы по экспериментальным системам оздоровления — предлагает избавиться от хронических заболеваний переходом на питание овощами и фруктами, а иногда и энергией солнца и воздухом.