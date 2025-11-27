В Сочи и Сириусе спустя два часа отменили угрозу атаки БПЛА

О беспилотной опасности главы города-курорта и федеральной территории объявили около 8:00 27 ноября.

Об отмене угрозы беспилотной атаки Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин сообщили около 9:50.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин в Telegram.

Мэр Сочи также попросил не подходить близко к обломкам сбитых БПЛА, не снимать их и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00.

Следом за объявлением опасности временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. О введении ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в четверг в 8:05. Из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириусе включали сирены. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

Подпишись, здесь всегда интересно.