В Сочи будут судить иностранца, забившего женщину камнем на пляже

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего гражданина Таджикистана, которого обвиняют в убийстве 46-летней женщины.

На период расследования в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло ночью 19 февраля в Сочи. Мужчина и его знакомая были в арендованном им доме на улице Просвещения. Женщина оскорбила мужчину, началась ссора. Злоумышленник несколько раз ударил пострадавшую по лицу, затем перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове.

Расследование взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Подозреваемый сам рассказал об обстоятельствах убийства и полностью признал вину.