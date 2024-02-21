Бастрыкин взял дело об убийстве женщины на пляже в Сочи под контроль

В СУ СК РФ продолжают расследовать уголовное дело об убийстве женщины, которое произошло в ночь на 19 февраля.

Следователи в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого — уроженца Таджикистана. Председатель СК России Александр Бастрыкин лан поручение руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 19 февраля 58-летний мужчина и 46-летняя женщина находились в его доме на улице Просвещения. Они поссорились из-за того, что женщина оскорбила мужчину. Мужчина избил женщину по лицу, а затем вынес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове. После этого подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан. Во время допроса он сознался в убийстве.