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Бастрыкин взял дело об убийстве женщины на пляже в Сочи под контроль

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-vzyal-delo-ob-ubijstve-zhenshhiny-na-plyazhe-v-sochi-pod-kontrol
Бастрыкин взял дело об убийстве женщины на пляже в Сочи под контроль
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В СУ СК РФ продолжают расследовать уголовное дело об убийстве женщины, которое произошло в ночь на 19 февраля.

Следователи в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого — уроженца Таджикистана. Председатель СК России Александр Бастрыкин лан поручение руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 19 февраля 58-летний мужчина и 46-летняя женщина находились в его доме на улице Просвещения. Они поссорились из-за того, что женщина оскорбила мужчину. Мужчина избил женщину по лицу, а затем вынес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове. После этого подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан. Во время допроса он сознался в убийстве.

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