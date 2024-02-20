Приезжий забил насмерть знакомую на пляже в Сочи

Сообщения об обнаружении тела женщина на пляже «Огонек» в районе улицы Просвещения распространились в соцсетях утром 19 февраля.

На теле женщины были признаки насильственной смерти. Возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого объявили в розыск. О задержании подозреваемого сообщили 20 февраля. Им оказался 58-летний приезжий.

По данным следствия, в ночь на 19 февраля 58-летний мужчина и 46-летняя женщина находились в его доме на улице Просвещения. Они поссорились из-за того, что женщина оскорбила мужчину.

В ходе ссоры он нанес множественные удары по лицу женщины. После вынес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, нанеся открытую черепно-мозговую травму. После этого подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан.

В ходе допроса он во всем признался. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Назначены судебно-медицинские, генетическая и биологическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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