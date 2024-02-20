В Краснодаре мужчину будут судить за убийство жителя Адыгеи 20-летней давности

Убийство произошло в Краснодаре в декабре 2003 года.

По данным следствия, на тот момент 28-летний мужчина жил и работал на станции техобслуживания в гаражном кооперативе на улице Благоева.

Вечером 13 декабря к механику пришел 43-летний знакомый, у которого мужчина попросил в долг 5 тыс. долларов на открытие дела. Получив отказ, злоумышленник начал ругаться со знакомым и пять раз ударил его монтировкой по голове, после чего надел на него пакет, обмотав края веревкой вокруг шеи. Пострадавший скончался от механической асфиксии.

После убийства в гараж зашел еще один знакомый механика и увидел тело. Нападавший угрожал очевидцу и его семье убийством, показывая пистолет, а также потребовал помочь спрятать тело.

Мужчины поместили труп на заднее сидение машины и уехали в сторону поселка Пашковского. По пути автомобиль пытались остановить сотрудники ДПС, но водитель требования проигнорировал. Началась погоня, злоумышленник не справился с управлением и врезался в столб.

В результате мужчины бросили автомобиль на месте ДТП, вернулись на СТО и скрылись на другой машине. После убийца уехал в Крым — до октября 2023 года он жил в Евпатории.

Местонахождение 48-летнего мужчины установили, под тяжестью собранных доказательств он признался в совершенном преступлении. Расследование завершили, материалы дела об убийстве передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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