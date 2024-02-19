В Новороссийске осудили мужчину, убившего собутыльника осколком тарелки

Уголовное дело об убийстве рассмотрели в Октябрьском районному суде Новороссийска.

По версии следствия, 9 мая прошлого года 43-летний местный житель пил спиртные напитки вместе со знакомым в его квартире на проспекте Ленина, 28. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Гость схватил керамическую тарелку и разбил ее. Осколком он нанес не менее 25 ударов хозяину квартиры. От полученных ранений мужчина скончался.

Подозреваемого признали виновным в убийстве и назначили ему лишение свободы на 9,5 лет. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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