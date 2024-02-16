Женщина ночью задушила пожилого соседа в подъезде в центре Краснодара

Преступление произошло 15 февраля в многоквартирном доме на улице Айвазовского.

По версии следствия, в ту ночь 34-летняя женщина поссорилась с 69-летним соседом по подъезду. Словесный конфликт перерос в драку, во время которой женщина задушила пожилого мужчину.

О совершенном убийстве женщина сообщила продавцу ближайшего магазина. На место вызвали правоохранителей. Злоумышленницу вскоре задержали.

На местную жительницу завели уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. На допросе она признала свою вину.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначили проведение психолого-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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