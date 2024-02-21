Уроженец Таджикистана признал вину в убийстве женщины на пляже в Сочи

Следственный отдел Адлерского района Сочи продолжает расследование уголовного дела об убийстве в отношении 58-летнего гражданина Таджикистана.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под стражу. В ходе допроса и проверки показаний мужчина рассказал об обстоятельствах убийства. Вину в совершенном он признал.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 19 февраля мужчина и его знакомая были в арендованном им доме на улице Просвещения. В ходе общения женщина оскорбила знакомого, они начали ссориться, после чего мужчина несколько раз ударил знакомую по лицу, затем перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове. Расследование взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.