В Сочи 12 улиц остались без воды из-за переноса труб с оползневого участка

Без воды 10 февраля остаются жители ряда домов на улицах Тепличной, Водораздельной, Транспортной, Следопытов, Буковой, Механизаторов, Кленовой, Амбровой, Севастьянова, Земляничной, Прямой и Крестьянской в Хостинском районе. Восстановить подачу воды планируют до конца суток.

Переключение на новый водовод позволит избежать последствий аварий на оползневом участке в районе улицы Кленовой, где уже устранили несколько прорывов. Также перенос водовода повысит бесперебойность подачи воды на высокогорные улицы этой местности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

В общей сложности рабочие проложили порядка 200 м трубопровода. Необходимые гидравлические испытания уже завершили, водовод ввели в эксплуатацию. Для жителей домов, попавших в зону отключения, организовали подвоз воды. Заявки принимаются по телефону (8622)444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оползень в районе улицы Кленовой в селе Раздольном повредил трубы 6 февраля. К вечеру 7 февраля аварию устранили. После этого ниже по местности обнаружили два дополнительных прорыва. Ликвидировать аварию удалось утром 8 февраля.