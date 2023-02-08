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В Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-povrezhdennyj-opolznem-vodovod
В Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод
Фото ситуационного центра МУП Сочи «Водоканал»

Подвижка грунта 6 февраля в районе улицы Кленовой в селе Раздольном привела к прорыву магистрального водовода. К вечеру 7 февраля аварию устранили, однако вскоре обнаружили два дополнительных прорыва.

На месте аварии круглосуточно работали три бригады. Из-за сложного рельефа местности и неблагоприятных погодных условий все работы вели вручную, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Ликвидировать аварию удалось 8 февраля около 6:00. В настоящее время идет наполнение системы. Стабилизировать подачу воды рассчитывают к обеду. До этого момента продолжается подвоз питьевой воды. Оставить заявки можно по телефону 8(8622)444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за оползня, повредившего трубы, без воды остались жители села Раздольного и ближайших улиц. После устранения повреждения, рабочие обнаружили еще два прорыва в трубе, находящейся на глубине более 2 м.

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