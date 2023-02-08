В Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод
Подвижка грунта 6 февраля в районе улицы Кленовой в селе Раздольном привела к прорыву магистрального водовода. К вечеру 7 февраля аварию устранили, однако вскоре обнаружили два дополнительных прорыва.
На месте аварии круглосуточно работали три бригады. Из-за сложного рельефа местности и неблагоприятных погодных условий все работы вели вручную, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
Ликвидировать аварию удалось 8 февраля около 6:00. В настоящее время идет наполнение системы. Стабилизировать подачу воды рассчитывают к обеду. До этого момента продолжается подвоз питьевой воды. Оставить заявки можно по телефону 8(8622)444-05-05.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за оползня, повредившего трубы, без воды остались жители села Раздольного и ближайших улиц. После устранения повреждения, рабочие обнаружили еще два прорыва в трубе, находящейся на глубине более 2 м.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М