В Сочи восстановили поврежденный оползнем водовод

Подвижка грунта 6 февраля в районе улицы Кленовой в селе Раздольном привела к прорыву магистрального водовода. К вечеру 7 февраля аварию устранили, однако вскоре обнаружили два дополнительных прорыва.

На месте аварии круглосуточно работали три бригады. Из-за сложного рельефа местности и неблагоприятных погодных условий все работы вели вручную, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Ликвидировать аварию удалось 8 февраля около 6:00. В настоящее время идет наполнение системы. Стабилизировать подачу воды рассчитывают к обеду. До этого момента продолжается подвоз питьевой воды. Оставить заявки можно по телефону 8(8622)444-05-05.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за оползня, повредившего трубы, без воды остались жители села Раздольного и ближайших улиц. После устранения повреждения, рабочие обнаружили еще два прорыва в трубе, находящейся на глубине более 2 м.