Оползень повредил трубы и оставил без воды часть Хостинского района Сочи

Коммунальная авария произошла 6 февраля в селе Раздольном. Из-за обильных осадков произошла подвижка грунта в районе улицы Кленовой, прорвало магистральный водовод.

В результате жители села Раздольного и ближайших улиц остались без воды.

Специалисты с ночи занимаются ликвидацией прорыва. Работу осложняет рельеф местности и погодные условия, которые не позволили применить тяжелую спецтехнику. Все работы приходится вести вручную, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Сообщается, что удалось сохранить подачу ресурса на значительные территории Хостинского района. Разводящие сети переключили на аварийно-резервную систему на улице Тепличной.

При этом жители ряда домов на улицах Тепличной, Водораздельной, Транспортной, Следопытов, Буковой, Механизаторов, Кленовой и Амбровой могут наблюдать перебои с водоснабжением. Завершить ремонт и восстановить подачу воды планируются к концу текущих суток.

Для жителей организован подвоз воды. Автоцистерны располагаются на улицах Водораздельной, 2 и Амбровой, 10.

Список мест дислокации расширяется в зависимости от поступающих заявок. Оставить их можно по телефону 8(862) 444-05-05.

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