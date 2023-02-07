Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Анапе

Сейчас все службы города перевели на усиленный режим работы. Жителей города просят воздержаться от поездок на личном транспорте на летней резине.

На курорте организовали круглосуточное дежурство ресурсоснабжающих организаций. В случае возникновения ЧС возможно проведение оперштаба.

На краевых дорогах дежурит спецтранспорт, трассы посыпают пескосоляной смесью. На перевалах возможны снежные заносы, обеспечен проезд автомобилей на въездных дорогах.

В городе после ночного ураганного ветра продолжают восстановление городской инфраструктуры. Дороги расчищают от снега, улицы и остановки посыпают пескосоляной смесью. Специалисты вывезли упавшие после сильного ветра деревья и ветки.

Во второй половине дня 7 февраля на курорте ожидается пик прохождения циклона и выпадение месячной нормы осадков, более 20 мм, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

В течение дня возможны отключения света. Энергетики проводят работы по восстановлению. Без света на курорте остаются около 2,1 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 6 февраля в Анапе из-за двух аварий без электроэнергии остались более 4,6 тыс. человек. Утром 7 февраля еще 1,9 тыс. человек остались без света.

Ориентировочно работы планируют завершить к 11:00. Аварийные бригады работали всю ночь, сейчас на месте работают шесть бригад энергетиков и девять единиц техники.