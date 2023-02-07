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Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-nepogody-vveli-v-anape
Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Анапе
Фото пресс-службы администрации Анапы

Сейчас все службы города перевели на усиленный режим работы. Жителей города просят воздержаться от поездок на личном транспорте на летней резине.

На курорте организовали круглосуточное дежурство ресурсоснабжающих организаций. В случае возникновения ЧС возможно проведение оперштаба.

На краевых дорогах дежурит спецтранспорт, трассы посыпают пескосоляной смесью. На перевалах возможны снежные заносы, обеспечен проезд автомобилей на въездных дорогах.

В городе после ночного ураганного ветра продолжают восстановление городской инфраструктуры. Дороги расчищают от снега, улицы и остановки посыпают пескосоляной смесью. Специалисты вывезли упавшие после сильного ветра деревья и ветки.

Во второй половине дня 7 февраля на курорте ожидается пик прохождения циклона и выпадение месячной нормы осадков, более 20 мм, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

В течение дня возможны отключения света. Энергетики проводят работы по восстановлению. Без света на курорте остаются около 2,1 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 6 февраля в Анапе из-за двух аварий без электроэнергии остались более 4,6 тыс. человек. Утром 7 февраля еще 1,9 тыс. человек остались без света.

Ориентировочно работы планируют завершить к 11:00. Аварийные бригады работали всю ночь, сейчас на месте работают шесть бригад энергетиков и девять единиц техники.

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