В Анапе из-за двух аварий на электросетях без света остались более 4,6 тыс. человек
Происшествия
06.02.2023 19:37
Два аварийных отключения электроэнергии произошли в городе-курорте вечером 6 февраля.
Из-за отключения высоковольтной линии 6 кВ ДМ – 9 без света частично остались жители поселка Цыбанобалка и хуторов Воскресенского и Красного. Всего без света там 3,5 тыс. человек.
В городской черте произошел обрыв провода на воздушной линии от подстанции «ТП-98». Без электроэнергии остались жители улиц Ленина, Маяковского, Лермонтова и Крылова — всего 1 тыс. 125 человек. Соцобъектов в зоне отключения нет.
Специалисты приступили к ликвидации последствий аварий. Восстановительные работы будут завершены в ближайшее время, сообщает МЦУ Анапы в Telegram.
Читайте также: ураган в Новороссийске разбил стекло на остановке, осколками ранило девушку.
Популярные новости
- Неадекватный мужчина пытался похитить тело Ленина из мавзолея
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества актера Сергея Пускепалиса
- Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России