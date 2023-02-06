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В Анапе из-за двух аварий на электросетях без света остались более 4,6 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-iz-za-dvuh-avarij-na-elektrosetyah-bez-sveta-ostalis-bolee-4-6-tys-chelovek
В Анапе из-за двух аварий на электросетях без света остались более 4,6 тыс. человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Два аварийных отключения электроэнергии произошли в городе-курорте вечером 6 февраля.

Из-за отключения высоковольтной линии 6 кВ ДМ – 9 без света частично остались жители поселка Цыбанобалка и хуторов Воскресенского и Красного. Всего без света там 3,5 тыс. человек.

В городской черте произошел обрыв провода на воздушной линии от подстанции «ТП-98». Без электроэнергии остались жители улиц Ленина, Маяковского, Лермонтова и Крылова — всего 1 тыс. 125 человек. Соцобъектов в зоне отключения нет.

Специалисты приступили к ликвидации последствий аварий. Восстановительные работы будут завершены в ближайшее время, сообщает МЦУ Анапы в Telegram.

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