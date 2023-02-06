Ураган в Новороссийске разбил стекло на остановке, осколками ранило девушку

Удар стихии обрушился на Новороссийск 6 февраля. Порывы северо-восточного ветра в городе и окрестностях достигают 30 м/с.

Ураганный ветер разбил стекло на остановочном комплексе на пересечении улиц Куникова и Дзержинского. Пострадала девушка — она получила порезы. На место вызвали скорую помощь. Об этом в соцсетях рассказал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Новороссийцы, будьте осторожны. Стихию невозможно контролировать. В ваших силах избежать возможного вреда здоровью. Не покидайте помещений без надобности и по возможности — оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!» — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Новороссийска обращался к горожанам с просьбой не покидать дома. По сообщениям жителей в соцсетях, на улице Суворовской ветер опрокинул на бок грузовой фургон. Также поступают сообщения о рухнувших деревьях. На улице Кутузовской дерево упало рядом с детской площадкой во дворе многоэтажки, а на Анапском шоссе дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. В порту ветер уронил морской контейнер.

На трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за урагана ограничили движение грузовиков.