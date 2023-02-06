На трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за урагана ограничили движение грузовиков

В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий 6 февраля с 15:00 ограничено движение большегрузного транспорта с высокой парусностью по федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Геленджика.

Ограничение движения введено для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге. Водителям следует соблюдать скоростной режим, правильно выбирать дистанцию, избегать резких перестроений и торможений. Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части, при отсутствии тротуара передвигаться по обочине навстречу движения транспорта, в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 15:00-17:00 6 февраля и до конца дня, а также 7 и 8 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 35-38 м/с.