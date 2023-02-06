Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за урагана ограничили движение грузовиков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-mezhdu-novorossijskom-i-gelendzhikom-iz-za-uragana-ogranichili-dvizhenie-gruzovikov
На трассе между Новороссийском и Геленджиком из-за урагана ограничили движение грузовиков
Фото t.me/gibdd_nvrsk

В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий 6 февраля с 15:00 ограничено движение большегрузного транспорта с высокой парусностью по федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Геленджика.

Ограничение движения введено для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге. Водителям следует соблюдать скоростной режим, правильно выбирать дистанцию, избегать резких перестроений и торможений. Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части, при отсутствии тротуара передвигаться по обочине навстречу движения транспорта, в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 15:00-17:00 6 февраля и до конца дня, а также 7 и 8 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 35-38 м/с.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае со старосты храма взыскали 7,1 млн рублей за мошенничество
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Путин выразил готовность помочь Сирии и Турции в ликвидации последствий землетрясения
  5. Товарный поезд наехал на легковушку в Курганинском районе
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях