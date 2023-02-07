В Анапе еще 1,9 тыс. человек остались без света

Утром 7 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах муниципалитета.

Без света остались жители поселка Виноградного, хуторов Красный Курган, Лиманного, Красная Скала и Верхняя Гостагайка — всего 1,5 тыс. человек.

Кроме того, электроэнергии нет у 400 жителей станицы Благовещенской.

Социально значимые объекты под отключение не попали, сообщает МЦУ Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 6 февраля в Анапе из-за двух аварий на электросетях без света остались более 4,6 тыс. человек. Это жители поселка Цыбанобалка, хуторов Воскресенского и Красного и часть потребителей в городской черте.