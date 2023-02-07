В Сочи на поврежденном оползнем магистральном водоводе обнаружили два новых прорыва
В районе улицы Кленовой в селе Раздольном из-за подвижки грунта произошел порыв магистрального водовода. К вечеру 7 февраля аварию устранили.
После этого ниже по местности обнаружили два дополнительных прорыва. Поврежденная труба находится на глубине более 2 м. Перебои с водой возникли на улицах Тепличной, Водораздельной, Севастьянова, Земляничной, Транспортной, Следопытов, Буковой, Механизаторов, Кленовой и Амбровой.
Аварийные работы специалисты будут проводить вручную в связи со сложными ландшафтом и погодными условиями, которые исключают применение тяжелой спецтехники. На место аварии направили дополнительные бригады из соседних районов.
Восстановить поврежденный водовод планируют к обеду 8 февраля. Воду населению будут подвозить по заявкам автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Сочи Водоканал».
Читайте также: оползень повредил трубы и оставил без воды часть Хостинского района Сочи.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М