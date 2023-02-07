В Сочи на поврежденном оползнем магистральном водоводе обнаружили два новых прорыва

В районе улицы Кленовой в селе Раздольном из-за подвижки грунта произошел порыв магистрального водовода. К вечеру 7 февраля аварию устранили.

После этого ниже по местности обнаружили два дополнительных прорыва. Поврежденная труба находится на глубине более 2 м. Перебои с водой возникли на улицах Тепличной, Водораздельной, Севастьянова, Земляничной, Транспортной, Следопытов, Буковой, Механизаторов, Кленовой и Амбровой.

Аварийные работы специалисты будут проводить вручную в связи со сложными ландшафтом и погодными условиями, которые исключают применение тяжелой спецтехники. На место аварии направили дополнительные бригады из соседних районов.

Восстановить поврежденный водовод планируют к обеду 8 февраля. Воду населению будут подвозить по заявкам автоцистернами, сообщает пресс-служба МУП «Сочи Водоканал».

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