В СК назвали возможные причины падения вертолета в Дагестане

Авиакатастрофа произошла 7 ноября в районе поселка Ачи-Су. Вертолет упал на нежилой дом. В результате погибли четыре человека. Еще трое — в реанимации.

Эксперты проведут авиатехническую, химическую и еще ряд экспертиз для установления причин происшествия, оценки действия командира воздушного судна. Также установят наличие либо отсутствие неисправностей вертолета или недостатков в его подготовке к полету, соответствие качества топлива требованиям.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вертолет Ка‑226 при крушении разрушил нежилой дом и загорелся. В этот момент людей внутри здания не было.Пожар произошел на площади 80 кв. м, возгорание локализовали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Позднее выяснилось, что воздушное судно принадлежало Кизлярскому электромеханическому заводу и летело из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег», расположенную на берегу Каспийского моря.

Среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. В Росавиации крушение вертолета классифицировали как катастрофу.

Подпишись, здесь всегда интересно.