Четыре человека погибли после падения вертолета на частный дом в Дагестане

Вертолет Ка‑226 разбился во второй половине дня 7 ноября между Избербашем и Махачкалой, в районе поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики.

Частное судно летело в город Избербаш из города Кизляр. По данным Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, вертолет при крушении разрушил нежилой дом и загорелся. В этот момент людей внутри здания не было. На борту вертолета находились семь человек, четверо из них погибли.

В результате падения произошел пожар на площади 80 кв. м, возгорание локализовали.

По словам руководителя Центра управления регионом Дагестана Исрафила Исрафилова, упавший вертолет не был туристическим.

«Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются», — цитирует Исрафилова ТАСС.

Проверку по факту крушения начала Южная транспортная прокуратура. На место выехал прокурор. Правоохранители проверят исполнение законодательства о безопасности полетов, по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Махачкалинским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Читайте также: уголовное дело возбудили по факту жесткой посадки вертолета в Адыгее.

Подпишись, здесь всегда интересно.