Число погибших после крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти

Принадлежащий Кизлярскому электромеханическому заводу вертолет упал на нежилой дом 7 ноября в Дагестане. На борту было 7 человек, из них 4 погибли на месте.

Пострадавших в авиакатастрофе доставили в ЦРБ Избербаша. Среди них один человек был в тяжелом состоянии, состояние двоих оценивали как средней степени тяжести.

Они находились в реанимации. Спустя несколько часов стало известно, что один из госпитализированных скончался.

«Один из госпитализированных скончался в больнице в Избербаше», — цитирует РИА «Новости» источник в минздраве Дагестана.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вертолет Ка‑226 при крушении разрушил нежилой дом и загорелся. В этот момент людей внутри здания не было. Пожар произошел на площади 80 кв. м, возгорание локализовали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Позднее выяснилось, что воздушное судно принадлежало Кизлярскому электромеханическому заводу и летело из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег», расположенную на берегу Каспийского моря. В Росавиации крушение вертолета классифицировали как катастрофу.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета.

