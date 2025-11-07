Упавший в Дагестане вертолет принадлежал электромеханическому заводу

Крушение вертолета Ка‑226 на нежилой дом произошло 7 ноября в районе поселка Ачи-Су Карабудахкентского района Дагестана.

На борту воздушного судна находились семь человек, из них четверо погибли. По данным ГУ МЧС России по Республике Дагестан, вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу и летел из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег», расположенную на берегу Каспийского моря.

Троих пострадавших доставили в ЦРБ Избербаша. Среди них один человек в тяжелом состоянии, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести.

Глава республики Сергей Меликов поручил обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь.

В Росавиации крушение вертолета классифицировали как катастрофу. Причины случившегося расследуют в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», частное судно летело в город Избербаш из города Кизляр. По данным МЧС России по Республике Дагестан, вертолет при крушении разрушил нежилой дом и загорелся. В этот момент людей внутри здания не было.Пожар произошел на площади 80 кв. м, возгорание локализовали.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц

Подпишись, здесь всегда интересно.