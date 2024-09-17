В сентябре в Краснодаре достроят приют для бездомных собак

В приюте для бездомных животных будет оборудовано более 200 вольеров. Одновременно в приюте смогут находиться около 1 тыс. животных.

По данным мэрии краевой столицы, строительство объекта планируют завершить в сентябре. Строительство идет с отставанием от первоначального графика.

В Краснодаре с начала года отловили и вакцинировали более 1 тыс. бродячих собак. После отлова собак на 26 дней забирают в приют, где им проводят чипирование и другие необходимые процедуры, после чего снова выпускают на волю, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципальный приют для бездомных животных строят на улице Скульптора Коломойцева в поселке Березовом. Уже выполнили работы по благоустройству, завершают монтаж здания административно-бытового корпуса. Власти города предупредили подрядчика о недопустимости затягивания сроков строительства. Ране сообщалось о том, что завершить строительство приюта должны были до 1 августа. Возведение объекта взяла под контроль прокуратура Краснодара.