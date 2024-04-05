В строящемся приюте для животных в Краснодаре устанавливают модули для вольеров

Муниципальный приют для бездомных животных строят на улице Скульптора Коломойцева в поселке Березовом в пригороде краевого центра.

Сейчас на территории будущего приюта устанавливают блок-модули, в которых обустроят 228 вольеров. В ближайшее время начнут укладывать асфальт и строить здание для сотрудников приюта.

На территории приюта разместят площадку для выгула животных, стационар, склад, душевую и другие помещения. Завершить строительство планируют до 1 августа.

Бездомные животные будут находиться в приюте 26 дней, за это время их стерилизуют, чипируют, вакцинируют, занесут в соответствующий реестр и затем отпустят в прежнем месте жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства приюта для бездомных животных выделили участок площадью 1,3 га. Для строительства власти Краснодара заключили госконтракт на сумму 191,2 млн рублей. В марте специалисты провели все необходимые коммуникации и приступили к обустройству площадки для выгула собак.