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В строящемся приюте для животных в Краснодаре благоустраивают территорию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stroyashhemsya-priyute-dlya-zhivotnyh-v-krasnodare-blagoustraivayut-territoriyu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В строящемся приюте для животных в Краснодаре благоустраивают территорию
Фото Free-Photos, pixabay.com

Приют для бездомных животных строится в поселке Березовом на улице Скульптора Коломойцева.

Сообщается, что специалисты провели все необходимые коммуникации и приступили к обустройству площадки для выгула собак.

Кроме того, на территории ведутся работы по озеленению, пишет газета «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства приюта для бездомных животных выделили участок площадью 1,3 га. Для строительства власти Краснодара заключили госконтракт на сумму 191,2 млн рублей. Завершить работы планируют в августе текущего года.

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