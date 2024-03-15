В строящемся приюте для животных в Краснодаре благоустраивают территорию

Приют для бездомных животных строится в поселке Березовом на улице Скульптора Коломойцева.

Сообщается, что специалисты провели все необходимые коммуникации и приступили к обустройству площадки для выгула собак.

Кроме того, на территории ведутся работы по озеленению, пишет газета «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для строительства приюта для бездомных животных выделили участок площадью 1,3 га. Для строительства власти Краснодара заключили госконтракт на сумму 191,2 млн рублей. Завершить работы планируют в августе текущего года.