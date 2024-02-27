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Долгожданный приют для животных в Краснодаре планируют достроить уже к осени

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dolgozhdannyj-priyut-dlya-zhivotnyh-v-krasnodare-planiruyut-dostroit-k-oseni
Долгожданный приют для животных в Краснодаре планируют достроить уже к осени
Фото Free-Photos, pixabay.com

Информация о сроках строительства первого муниципального приюта для животных содержится в отчете мэра Краснодара Евгения Наумова за 2023 год.

Построить городской приют для бездомных животных в краевой столице планируют с 2013 года. В 2020 году для этой цели определили участок площадью 1,3 га в поселке Березовом на улице Скульптора Коломойцева.

Для строительства приюта власти Краснодара заключили госконтракт на сумму 191,2 млн рублей. Завершить работы планируют в августе текущего года, сообщает «РБК Краснодар».

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