Собака застряла на Гусином острове в пруду Городского сада в Краснодаре

Пес неизвестным образом попал на кусок суши на размытом берегу острова и не смог самостоятельно выбраться.

На «большую землю» собаку вернули сотрудники МБУК «Краснодарские парки». Весной в Городском саду планируют восстановить размытый берег острова, чтобы такие инциденты не повторялись, сообщает МЦУ Краснодара.

Мнения комментаторов разделились — кто-то считает, что собака может проплыть несколько метров даже зимой, другие были уверены, что дворнягу нужно срочно спасать, поскольку он может замерзнуть или умереть от голода.

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