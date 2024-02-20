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Собака застряла на Гусином острове в пруду Городского сада в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sobaka-zastryala-na-gusinom-ostrove-v-prudu-gorodskogo-sada-v-krasnodare
Собака застряла на Гусином острове в пруду Городского сада в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich

Пес неизвестным образом попал на кусок суши на размытом берегу острова и не смог самостоятельно выбраться.

На «большую землю» собаку вернули сотрудники МБУК «Краснодарские парки». Весной в Городском саду планируют восстановить размытый берег острова, чтобы такие инциденты не повторялись, сообщает МЦУ Краснодара.

Мнения комментаторов разделились — кто-то считает, что собака может проплыть несколько метров даже зимой, другие были уверены, что дворнягу нужно срочно спасать, поскольку он может замерзнуть или умереть от голода.

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