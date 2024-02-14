Симоньян призвала изменить закон, чтобы спасать погибающих животных

В соцсетях 14 февраля появилась информация о том, что в одной из квартир многоэтажного дома в подмосковном поселке Томилино несколько дней воет собака.

Жильцы вызвали полицию, но вскрыть жилье без хозяина нельзя, а где он находится — неизвестно.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к законодателям с просьбой изменить закон о запрете вскрывать чужую собственность без хозяев.

«Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Вызванная соседями полиция по закону не может вскрыть чужое жилище. Даже если в этом жилище, исходя жалобным лаем, помирает живое существо», — заявила Симоньян.

Она также напомнила случай, когда в ноябре прошлого года хозяин запер в машине кота, но законным способом вскрыть ее было нельзя.

«Таков закон. Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Квартиру, откуда доносился вой животного, в итоге вскрыли — хозяина обнаружили мертвым, сообщает RT.

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