В Сочи мужчина зарезал собаку косой, назвав это самообороной. Его задержали

Инцидент произошел 3 февраля около 1:00 на рынке в Хостинском районе курорта.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина несколько раз проходил мимо стоящей собаки, после чего ударил ее складной косой в спину. От полученной раны животное скончалось на месте.

Сам мужчина заявил, что убил собаку в целях самообороны. Прибывшие полицейские задержали 35-летнего жителя Алтайского края и доставили в отдел. У нападавшего изъяли складную косу, которой он ударил и убил животное.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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