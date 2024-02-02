Неизвестные сожгли будку и отравили бездомных собак в Краснодаре

Информация о массовом отравлении бездомных собак в коттеджном поселке «Крепость» в Прикубанском округе Краснодара распространилась в соцсетях 2 февраля.

Местные жители сообщили, что 30 января неизвестные сожгли будку, которую жители построили для бездомных собак. Но на этом злоумышленники не остановились — животных отравили.

Сообщается, что собаки умирали на улице на глазах жителей поселка. Погибли минимум пять собак, причем одна из них домашняя. На основании этой публикации полиция Краснодара начала проверку.

«По окончании разбирательства будет принято законное решение. В случае подтверждения указанных сведений лицам, возможно допустивших противоправные действия, будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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