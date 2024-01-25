Неизвестный прострелил голову собаке в Геленджике
Происшествия
25.01.2024 08:56
Изувеченную собаку обнаружили возле детского санатория в городе-курорте местные жители.
Жуткими кадрами они поделились в соцсетях. У животного не открываются глаза, а во лбу большая рана от выстрела.
По словам очевидцев, этот случай далеко не первый — в последнее время они часто находят собак и кошек, которые стали жертвами неизвестного живодера.
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