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Неизвестный прострелил голову собаке в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-prostrelil-golovu-sobake-v-gelendzhike
Неизвестный прострелил голову собаке в Геленджике
Фото t.me/gelen_kriminal

Изувеченную собаку обнаружили возле детского санатория в городе-курорте местные жители.

Жуткими кадрами они поделились в соцсетях. У животного не открываются глаза, а во лбу большая рана от выстрела.

По словам очевидцев, этот случай далеко не первый — в последнее время они часто находят собак и кошек, которые стали жертвами неизвестного живодера.

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