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Живодеры выстрелили в щенка и ударили его электрошокером в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhivodery-vystrelili-v-shhenka-i-udarili-ego-elektroshokerom-v-novorossijske
Живодеры выстрелили в щенка и ударили его электрошокером в Новороссийске
Фото t.me/chpnvrsk_official

По словам местных жителей, живодеры орудуют в СНТ Убых. Они не только отстреливают щенков, но и бьют их электрошокером.

Одного из щенков нашли в Убыхе с пулевым ранением. Собаку экстренно отправили в клинику, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«На основании выявленной в сети публикации о том, что в поселке Убых неизвестные отстреливают щенков и используют электрошокер инициировано проведение проверки, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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