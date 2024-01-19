Живодеры выстрелили в щенка и ударили его электрошокером в Новороссийске

По словам местных жителей, живодеры орудуют в СНТ Убых. Они не только отстреливают щенков, но и бьют их электрошокером.

Одного из щенков нашли в Убыхе с пулевым ранением. Собаку экстренно отправили в клинику, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«На основании выявленной в сети публикации о том, что в поселке Убых неизвестные отстреливают щенков и используют электрошокер инициировано проведение проверки, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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