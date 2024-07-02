В мэрии Краснодара рассказали о ходе строительства приюта для животных

Муниципальный приют для бездомных животных строят на улице Скульптора Коломойцева в поселке Березовом.

По словам замглавы Краснодара Максима Онищенко, строительство приюта ведется с отставанием от графика. Уже выполнили работы по благоустройству, завершают монтаж здания административно-бытового корпуса. Кроме того, подрядная организация начала производить барьеры на территории завода.

«Предупредили подрядную организацию о необходимости соблюдать план выполнения работ. Это важный для города объект, который должен быть закончен в установленные сроки», — написал Максим Онищенко в Telegram.

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