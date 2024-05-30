Прокуратура назвала низкими темпы строительства приюта для собак в Краснодаре

Прокуратура Краснодара проинспектировала ход и результаты работ по строительству приюта для бездомных животных на улице Скульптора Коломойцева в поселке Березовом.

По итогам проверки подрядчику указали на низкие темпы строительных работ.

«Обращено внимание на необходимость соблюдения подрядчиком взятых на себя обязательств, а также увеличение последними сил и средств, задействованных при строительстве объекта, в том числе рабочих ресурсов», — сообщили в ведомстве.

Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчику. Кроме того, подрядчику указали на необходимость устранить нарушения федерального законодательства. Подрядчику и заказчику разъяснили, какую ответственность влечет нарушение федерального законодательства при освоении бюджетных средств, несоблюдения сроков сдачи объекта в эксплуатацию.

Строительство приюта находится под постоянным контролем прокуратуры города, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершить строительство приюта планируют до 1 августа.