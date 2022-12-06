В прокуратуре назвали возможную причину пожара в ресторане «Джентельмены удачи» в Краснодаре
Происшествия
06.12.2022 11:40
По предварительным данным, возгорание в ресторане на улице Суворова 5 декабря возникло в вентиляционном отсеке.
Предположительно, это связано с работой вытяжки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило в МЧС 5 декабря в 18:25. В 19:25 пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек, спасли еще 10. В 20:29 пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку.
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