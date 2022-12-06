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В прокуратуре назвали возможную причину пожара в ресторане «Джентельмены удачи» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-pozhara-v-restorane-dzhentelmeny-udachi-v-krasnodare
Видео пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

По предварительным данным, возгорание в ресторане на улице Суворова 5 декабря возникло в вентиляционном отсеке.

Предположительно, это связано с работой вытяжки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило в МЧС 5 декабря в 18:25. В 19:25 пожар удалось локализовать на площади 200 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек, спасли еще 10. В 20:29 пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку.

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