В Краснодаре ликвидировали пожар в 7-этажном здании с гостиницей и рестораном
Об том сообщил заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Андрей Потахов.
По словам Андрея Потахова, около 19:50 открытое горение в 7-этажном здании ликвидировали, причина пожара устанавливается. Также замначальника краевого главка МЧС сообщил о том, что пожар начался в помещении ресторана. Огонь распространялся на вверх на этажи гостиницы. В здании было зафиксировано сильное задымление.
В 20:29 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку причин и условий возгорания ресторана на улице Суворова. На место выехал прокурор округа Сергей Прихленко, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в ресторане «Джентльмены удачи» на улице Суворова поступило в МЧС 5 декабря в 18:25. В 19:25 пожар локализовали на площади 200 кв. м. На тушение подано 7 стволов «Дельта», работают 7 звенев газодымозащитников. Из здания эвакуировали 50 человек, спасли еще 10. Погибших и пострадавших нет. Очевидцы сообщили о том, что перед пожаром слышали громкий хлопок, похожий на фейерверк. После этого раздались еще несколько громких хлопков.
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