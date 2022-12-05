В Краснодаре во время пожара в ресторане из здания эвакуировали 50 человек и спасли еще 10

Сообщение о пожаре в ресторане «Джентльмены удачи» на улице Суворова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 5 декабря в 18:25.

В 19:25 пожар локализовали на площади 200 кв. м. На тушение подано 7 стволов «Дельта», работают 7 звенев газодымозащитников. Из здания эвакуировали 50 человек, спасли еще 10. Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня также нет.

На месте работают 81 спасатель и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед пожаром очевидцы слышали громкий хлопок, похожий на фейерверк. После этого раздались еще несколько громких хлопков. Огонь начал распространяться на верхние этажи здания.