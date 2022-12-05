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В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshel-pozhar-v-restorane-dzhentlmeny-udachi
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Джентльмены удачи»
Фото Ирина Борс

Сообщение о возгорании в ресторане на улице Суворова поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 5 декабря в 18:25.

На место выехали пожарные подразделения. В 18:28 спасатели прибыли на место и установили, что произошел пожар в многоэтажном здании. Площадь возгорания уточняется.

На тушение подали 6 стволов, работают 3 звена газодымозащитной службы. Проводится эвакуация. На месте работают 65 человек и 23 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, пожар начался в ресторане «Джентльмены удачи». Перед пожаром раздался громкий хлопок, похожий на фейерверк. После этого раздались еще несколько громких хлопков. На кадрах с места пожара видно, что огонь начал распространяться на верхние этажи здания.

Информация уточняется.

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