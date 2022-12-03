В Новороссийске во время пожара из многоэтажки эвакуировали 60 жильцов и спасли еще 10
Происшествия
03.12.2022 15:30
Сообщение о возгорании в квартире многоэтажки на улице Герцена, 15 поступило в МЧС ночью 3 декабря в 1:12.
Пожарные прибыли на место и установили, что горит квартира в девятиэтажном жилом доме. На тушение подали ствол «Курс 8», работали 3 звена газодымозащитной службы. В 1:47 огонь локализовали, в 1:50 — ликвидировали. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Из дома эвакуировали 60 человек, спасли еще десятерых. При пожаре никто не пострадал. На месте работали 13 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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