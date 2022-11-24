В Краснодаре из многоэтажки эвакуировали 50 человек из-за пожара в квартире
Происшествия
24.11.2022 09:31
Пожар произошел 24 ноября около 1:00 в пятом подъезде 16-этажного жилого дома на улице Котлярова, 10.
О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, пожар произошел в квартире на шестом этаже. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видны языки пламени, которые вырываются с балкона квартиры. На место прибыли около 5 пожарных машин.
Произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания не уточняется. По предварительным данным, загорелся электроприбор. Из дома эвакуировали 50 человек, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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