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В Краснодаре из многоэтажки эвакуировали 50 человек из-за пожара в квартире

Происшествия
24.11.2022 09:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-pozhara-v-kvartire-iz-mnogoetazhki-evakuirovali-50-chelovek
Видео «Кубань 24»

Пожар произошел 24 ноября около 1:00 в пятом подъезде 16-этажного жилого дома на улице Котлярова, 10.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, пожар произошел в квартире на шестом этаже. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видны языки пламени, которые вырываются с балкона квартиры. На место прибыли около 5 пожарных машин.

Произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания не уточняется. По предварительным данным, загорелся электроприбор. Из дома эвакуировали 50 человек, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре при пожаре из многоэтажки эвакуировали 13 человек.

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