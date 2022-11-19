В Краснодаре при пожаре из многоэтажки эвакуировали 13 человек
Происшествия
19.11.2022 15:16
Возгорание произошло днем 19 ноября в многоквартирном доме на улице Морской, 45.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского ПСГ в 13:49. Спасатели прибыли на место уже через 7 минут и установили, что в квартире на третьем этаже произошел пожар на площади 20 кв. метров. Там загорелись мебель и вещи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 14:12 огонь в квартире локализовали, а в 14:16 полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении пожара из дома эвакуировали 13 человек.
На месте возгорания работали 18 человек и 6 единиц техники.
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