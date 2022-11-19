Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре из-за короткого замыкания ночью загорелась квартира

Происшествия
19.11.2022 10:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-korotkogo-zamykaniya-nochyu-zagorelas-kvartira
В Краснодаре из-за короткого замыкания ночью загорелась квартира
Фото t.me/bvk_mkr_vostochka/

Возгорание произошло 19 ноября в 1:29 в 6-этажном жилом доме на улице Домбайской, 9 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Спасатели прибыли на место в 1:37 и установили, что из-за короткого замыкания электропроводки загорелась одна из квартир. Звено газодымозащитной службы провели разведку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 1:44 возгорание полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники.

Читайте также: в Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре по дороге из школы пропал 11-летний мальчик
В Краснодаре по дороге из школы пропал 11-летний мальчик
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
  3. В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
  6. В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях