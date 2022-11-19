В Краснодаре из-за короткого замыкания ночью загорелась квартира
Происшествия
19.11.2022 10:20
Возгорание произошло 19 ноября в 1:29 в 6-этажном жилом доме на улице Домбайской, 9 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.
Спасатели прибыли на место в 1:37 и установили, что из-за короткого замыкания электропроводки загорелась одна из квартир. Звено газодымозащитной службы провели разведку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 1:44 возгорание полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники.
Читайте также: в Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире.
Популярные новости
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
- В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку