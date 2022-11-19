В Краснодаре из-за короткого замыкания ночью загорелась квартира

Фото t.me/bvk_mkr_vostochka/

Возгорание произошло 19 ноября в 1:29 в 6-этажном жилом доме на улице Домбайской, 9 в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Спасатели прибыли на место в 1:37 и установили, что из-за короткого замыкания электропроводки загорелась одна из квартир. Звено газодымозащитной службы провели разведку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 1:44 возгорание полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники.

Читайте также: в Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире.